dpa

«Free Deniz!»: Autokorso für Pressefreiheit in Berlin

«Free Deniz!» - unter diesem Slogan haben Berlin mit einem Autokorso für die Pressefreiheit in der Türkei demonstriert. Rund drei Dutzend Autos fuhren am Sonntag mit lautem Hupen von der Karl-Marx-Allee durch Kreuzberg zur türkischen Botschaft an der Tiergartenstraße. Auch zahlreiche Radfahrer schlossen sich dem Korso an. Viele hielten Fahnen oder Schilder mit dem Namen des in der Türkei inhaftierten «Welt»-Journalisten Deniz Yücel hoch. Für den Nachmittag war eine Kundgebung vor der Botschaft geplant.

Zu der Aktion aufgerufen hatten die Vorwärts-Liederfreunde der SPD. Sie forderten die sofortige Freilassung Yücels und aller anderen in der Türkei inhaftierten Journalisten. Nur bei Besuchen durch deutsche Diplomaten dürfe es nicht bleiben.

Yücel war vor mehr als sieben Wochen festgenommen worden. Die türkischen Behörden werfen ihm Volksverhetzung und Terrorpropaganda vor. Der deutsche Generalkonsul Georg Birgelen hatte Yücel am Dienstag nach langer Isolierung erstmals im Gefängnis besuchen dürfen.

Letzte Änderung: Sonntag, 9. April 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen