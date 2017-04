Brandenburger Binnenfischer erhoffen mehr EU-Unterstützung

Brandenburgs Binnenfischer hoffen auf weitere Unterstützung durch die Europäische Union. Bei einem Besuch des zuständigen EU-Kommissars Karmenu Vella wollen Branchenvertreter am Montag in Storkow und Peitz ihre Sorgen und Nöte, aber auch Erfolge schildern, wie Lars Dettmann vom Landesfischereiverband (LFV) vorab erklärte.

«Der Erhalt des Fischereiwesens im Land ist zu einem guten Teil finanziellen Hilfen aus EU-Mitteln zu verdanken», so Dettmann. Insgesamt seien zwischen 2007 bis 2013 rund neun Millionen Euro in die märkische Binnenfischerei geflossen. Bis 2020 kämen noch einmal 13 Millionen Euro hinzu.

Dennoch haben dem Verband zufolge viele Fischer durch die wieder zunehmende Zahl von Bibern, Kormoranen oder Silberreihern massive wirtschaftliche Probleme. Zudem komme es immer wieder zu Konflikten mit Umweltschützern, weil Fischer ihre Betriebe in oder in der Nähe von europäischen «Natura 2000»-Schutzgebieten betrieben, erklärte Dettmann. Daher erhofften sich die Binnenfischer Anpassungen im europäischen Artenschutzrecht, denn die Bedingungen in den vergangenen Jahren hätten sich stark verändert.