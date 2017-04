ALBA-Manager erneuert Schiedsrichter-Kritik nach Sieg

Der wichtige Heimsieg gegen Tübingen gerät bei ALBA nach Spielende fast zur Nebensache. Vielmehr sorgen die Schiedsrichterleistung und die Disqualifikation von Akeem Vargas für Unverständnis.

Berlin (dpa) - Richtige Freude wollte bei ALBA-Manager Marco Baldi über den Berliner Erfolg gegen Tübingen nicht aufkommen. Zu sehr war der 54-Jährige nach dem dem wichtigen 89:72 von der Leistung der Referees genervt. «Mit welcher Leichtigkeit Schiedsrichter in dieser Halle 50:50-Entscheidungen regelmäßig gegen die Heimmannschaften auslegen, das gibt es in keiner anderen Arena», sagte er.

In der Tat sorgte das Referee-Trio gegen Tübingen mit einigen Pfiffen für verwunderte Gesichter in der Halle. Besonders in der 26. Minute, als Akeem Vargas nach einem angeblichen Foul disqualifiziert wurde. Der Guard war sich keiner Schuld bewusst. «Ich hatte eine normale Verteidigungsposition. Ich war selbst überrascht. Als ich den Pfiff hörte, dachte ich, es wäre ein Offensivfoul», sagte Vargas. Auch als er sich die Szene noch einmal anschaute, war seiner Meinung nach nichts zu erkennen, was einen Spielausschluss gerechtfertigt hätte. «Meiner Meinung nach, wurde falsch entschieden», sagte Vargas. Dem Berliner droht nun eine Sperre durch die Spielleitung der Bundesliga.