Radladertour mit dem Großvater: Zweijähriger überrollt

Der kleine Enkel war schon des Öfteren mit seinem Opa im Radlader unterwegs. Jetzt endete eine Tour im Rhinluch tragisch.

Fehrbellin (dpa/bb) - Ein zweieinhalbjähriger Junge ist bei einem tragischen Unfall mit seinem Opa im Radlader ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 67 Jahre alte Großvater das Kind am Samstag in Fehrbellin mitgenommen, um die Kühe zu versorgen. Plötzlich gab Tür des Radladers nach, der Junge fiel zu Boden, wurde vom Hinterrad erfasst und überrollt. Der 67-Jährige habe nicht mehr reagieren können, hieß es. Der Unfall ereignete sich im Fehrbelliner Ortsteil Mangelshorst (Ostprignitz-Ruppin) nahe der A24.