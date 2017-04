dpa

Unbekannte zünden Auto an: Vier weitere Fahrzeuge beschädigt

In Berlin-Schöneberg haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Auto in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen im vergangenen Jahr in Brandenburg gestohlen worden. Vier danebenstehende Autos wurden beschädigt, zum Teil schwer. Verletzt wurde niemand. Das Brandkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Letzte Änderung: Sonntag, 9. April 2017 10:20 Uhr

Quelle: dpa

