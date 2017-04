dpa

Autos brennen in Schöneberg und Mitte

In Berlin-Schöneberg haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Auto in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen im vergangenen Jahr in Brandenburg gestohlen worden. Vier danebenstehende Autos wurden beschädigt, zum Teil schwer.

Auch in Berlin-Mitte brannte in der Nacht zum Sonntag ein Auto in einer Tiefgarage. Die Feuerwehr musste das Rollgittertor auftrennen, um das Feuer zu löschen. Weitere Autos kamen zu Schaden. In beiden Fällen ermittelt das Brandkommissariat. Verletzte gab es nicht.

Letzte Änderung: Sonntag, 9. April 2017 16:10 Uhr

Quelle: dpa

