BR Volleys trotzen Kräfteverschleiß

Nur noch ein Sieg fehlt Titelverteidiger BR Volleys zum erneuten Einzug ins nationale Meisterschaftsfinale. Herausforderer Frankfurt wehrt sich allerdings heftig. Vor dem zweiten Match gibt es für die Berliner aber erst die Chance zum nächsten Champions-League-Coup.

Berlin (dpa) – Als nach einem Kraftakt der erste Halbfinalsieg im nationalen Meisterrennen perfekt war, schalteten die Berlin Volleys sofort auf den Moskau-Modus um. «Es wird kompliziert. Aber wir werden es versuchen. Wir spielen unseren Volleyball ohne Angst», erklärte Trainer Roberto Serniotti vor dem Champions-League-Rückspiel der Top-6-Runde bei Dynamo Moskau. Nach dem 3:0 gegen die United Volleys Rhein-Main war der Italiener froh, dass sein Team nun am Mittwoch mit einem Erfolgserlebnis in Moskau antritt. Kann der deutsche Meister dort den 3:2-Hinspielsieg verteidigen, wären die Berliner beim Final Four der europäischen Königsklasse in Rom dabei.