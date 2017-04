S-Bahn kündigt Programm für mehr Pünktlichkeit an

Jede zwanzigste S-Bahn kommt vier Minuten oder länger zu spät. Das soll sich ändern. Wie die Konzernmutter Deutsche Bahn startet die S-Bahn ein Qualitätsprogramm. Dabei gibt es eine spezielle Problemstrecke.

Berlin (dpa/bb) - Die S-Bahn Berlin will mehr gegen Verspätungen tun. «Gemeinsam mit den Kollegen von DB Netz legen wir ein Qualitätsprogramm auf, um in der Pünktlichkeit einen Sprung nach vorn zu machen», sagte Geschäftsführer Peter Buchner der Deutschen Presse-Agentur. Details würden in den nächsten Wochen genannt. «Wir wollen an der Zuverlässigkeit der Infrastruktur, unserer Fahrzeuge und an schnellerer Disposition arbeiten.»