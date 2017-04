dpa

Hertha setzt auf Rückkehrer: Sprung auf Platz fünf möglich

Mit dem elften Sieg im 14. Heimspiel kann Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga wieder auf Rang fünf vorrücken. Die Berliner, die nach den Samstagspielen des 28. Spieltages auf den siebten Tabellenplatz zurückgefallen sind, können am Sonntag (15.30 Uhr) in der Partie gegen den abstiegsgefährdeten FC Augsburg auf einige Rückkehrer setzen.

John Anthony Brooks, Marvin Plattenhardt und Sebastian Langkamp sind wieder im Aufgebot. Torjäger Vedad Ibisevic und Defensivmann Maximilian Mittelstädt haben ihre Sperren abgesessen. Weiter fehlen werden den Berlinern die Langzeit-Verletzten Mitchell Weiser, Ondrej Duda, Fabian Lustenberger, Julian Schieber und Sinan Kurt.

«Natürlich streben wir zum Abschluss der englischen Woche drei Punkte an», betonte Hertha-Manager Michael Preetz nach zuletzt drei verlorenen Partien und verwies auf die Heimstärke seines Clubs. Trainer Pal Dardai erwartet kämpferische Augsburger: «Da müssen wir gegenhalten, aber auch spielerische Lösungen haben.»

Alexander Esswein könnte gegen seinen Ex-Verein zu seinem 150. Bundesligaspiel kommen. «Ich freue mich natürlich auf das Wiedersehen mit den Jungs. Aber mein 150. Einsatz ist etwas ganz Besonderes für mich. Und deshalb will ich auch gewinnen. Auch wenn das bedeutet, dass es für Augsburg noch schwerer wird. Für uns zählt nur der Sieg», erklärte Flügelspieler Esswein. Der FCA steht mit 29 Punkten derzeit auf Abstiegs-Relegationsplatz 16.

