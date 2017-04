dpa

Feuer in Tiefgarage: Mehrere Autos in Flammen

In einer Tiefgarage in Berlin-Mitte sind mehrere Autos in Brand geraten. Eine Gefahr für das fünfstöckige Wohnhaus über der Garage bestand nach ersten Erkenntnissen nicht, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Auch Hinweise auf verletzte Personen gab es nicht. Die Brandursache war zunächst unklar.

Letzte Änderung: Sonntag, 9. April 2017 09:10 Uhr

Quelle: dpa

