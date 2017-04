TTC Berlin Eastside wieder Tischtennis-Meister der Damen

Berlin (dpa) – Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside sind erneut deutscher Meister. Mit einem 6:1 (19:7 Sätze) im Bundesliga-Nachholspiel bei TUSEM-Essen hat sich der Hauptstadtclub am Samstag vorzeitig den vierten nationalen Titel in Serie gesichert. Mit 28:0 Punkten und einem Spieleverhältnis von 84:19 (+65) kann Eastside von Verfolger DJK Kolbermoor (24:4/73:33) in den ausstehenden zwei Partien nicht mehr von Rang eins verdrängt werden.

Am Vortag hatten die Berlinerinnen in der Champions League den Finaleinzug perfekt gemacht. Gegner im Endspiel ist wie im Vorjahr KTS Tarnobrzeg aus Polen. Dreimal hat Eastside die europäische Königsklasse bereits gewonnen.

Beim Spiel in Essen setzten die Gäste ihre aktuell stärkste Spielerin, Xiaona Shan, sogar nur im Doppel ein. Im oberen Paarkreuz traten Petrissa Solja und Georgina Pota an, im unteren Chantal Mantz und Spielertrainerin Irina Palina, die als einzige eine Partie abgab.

Letzte Änderung: Samstag, 8. April 2017 21:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen