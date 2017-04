Eastside feiert Meistertitel nach Königsklassen-Finale

Nach dem Einzug ins Königsklassen-Endspiel bejubeln die Tischtennis- Frauen des TTC Berlin Eastside auch den vierten Meistercoup in Serie. Die Konstanz ist «schon etwas Besonderes», schwärmt Petrissa Solja. Der Titel ist nicht das letzte Ziel dieser Saison.

Nur einen Tag nach dem vierten Einzug ins Champions-League-Finale nacheinander machten die Berlinerinnen ihre vierte nationale Meisterschaft in Serie perfekt. Mit 6:1 gewannen die Eastside-Damen am Samstag trotz kurzer Nacht bei TUSEM Essen und feierten mit dem 14. Sieg im 14. Ligaspiel schon vor den ausstehenden Partien gegen Busenbach am Sonntag und gegen Kolbermoor am 30. April den Titel.