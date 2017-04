Hertha und Augsburg brauchen dringend Punkte

Hertha ist in Zugzwang. Nach den Samstagspielen der Bundesliga stehen die Berliner nur noch auf Rang sieben. Zumindest einige zuletzt fehlende Profis kommen wieder zurück. Auch Augsburg braucht Punkte.

Berlin (dpa) - Die jüngsten Serien verheißen nichts Gutes. Hertha BSC hat dreimal verloren und muss um einen Europa-League-Platz wieder bangen. Nach den Samstagspielen des 28. Spieltages steht der Hauptstadtclub mit 40 Punkten in der Tabelle nur noch auf Rang sieben. Der FC Augsburg (16./29 Zähler) wartet in der Fußball-Bundesliga schon seit fünf Runden auf einen Sieg. «Die Punkte sind nicht da. Du brauchst die Punkte», erklärte deshalb Berlins Trainer Pal Dardai. Sein Motto für die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gilt auch für den Kontrahenten: «Es ist ein Spiel, in dem wir nicht schön spielen müssen, sondern irgendwie gewinnen.»