Frau bedroht Polizisten mit Waffe: Beamter schießt

Die Tür steht bereits offen, als Polizisten an der Wohnung der geistig verwirrt wirkenden Frau in Berlin-Friedrichshain ankommen. Drinnen richtet die 32-Jährige eine Waffe auf sie.

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau ist in Berlin-Friedrichshain von einem Polizisten angeschossen worden, nachdem sie zuvor mit einer Waffe auf Beamte zielte. Wie die Berliner Polizei mitteilte, hatte ein Nachbar die Beamten alarmiert, weil die 32-Jährige damit drohte, sich umzubringen. Als die Polizisten an der Wohnung ankamen, saß die Frau mit einer Waffe in der Hand auf dem Sofa. Als sie auf die Einsatzkräfte zielte, feuerte einer der Beamten einen Schuss ab.

Die Kugel traf die Frau in den Oberschenkel und verletzte sie am Arm. Sie kam in ein Krankenhaus, war aber nicht lebensgefährlich verletzt. Wie üblich in solchen Fällen übernahm die Mordkommission die Ermittlungen.