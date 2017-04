dpa

Helge Schneider war auch Straßenfeger

Helge Schneider (61), Spaßmacher und Songschreiber, versuchte sich zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn auch mal in anderen Tätigkeiten - zum Beispiel arbeitete er als Straßenfeger. «Das war der sinnvollste Job, den ich gemacht habe», sagte der aus Mülheim an der Ruhr stammende Künstler («Katzeklo») am Freitagabend in der «NDR Talk Show». «Er war nicht schwer. Man konnte dabei denken und gleichzeitig war man perfekt. Aber er war auch gefährlich: Man musste nicht umsonst Warnwesten tragen und damals auch Warnkappen. Und in dieser Vermummung musste ich dann an der Mädchenschule Papier picken. Da habe ich gekündigt.»

