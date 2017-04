Ziegler soll Steinmeier als SPD-Spitzenkandidatin folgen

Nach der Ernennung von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten will die Brandenburger SPD mit der früheren Landesfinanz- und Sozialministerin Dagmar Ziegler als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf ziehen. Das beschloss der Landesvorstand am Samstag. Am 20. Mai soll eine Delegiertenversammlung über die Landesliste abstimmen, auf der sich insgesamt 32 Namen befinden. Bei der vergangenen Bundestagswahl stand Steinmeier auf Platz eins. Diese Position soll nun Ziegler übernehmen, die jetzige parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion.

Der uckermärkische SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke, Sprecher der einflussreichen Landesgruppe Ost der SPD-Bundestagsfraktion, landete nur auf Listenplatz vier. Er hatte sich laut «Märkischer Allgemeiner» (Samstag) auch Hoffnungen auf eine Spitzenkandidatur gemacht.

«Unser Vorschlag für die Landesliste ist eine gelungene Mischung von starken Frauen und Männern aus allen Regionen Brandenburgs, Jung und Alt, erfahrene Abgeordnete und junge Nachwuchspolitiker», erklärte Generalsekretärin Klara Geywitz zur Vorstandsentscheidung.

