Vor Düsseldorf: 1. FC Union auf der Suche nach Leichtigkeit

Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin sind die Spieler auf der Suche nach der zuletzt verloren gegangenen Leichtigkeit. Nach zwei Niederlagen soll am Sonntag (13.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf wieder im Aufstiegskampf gepunktet werden. In dieser Partie wird sich zeigen, wie Union die Rückschläge bei Hannover 96 (0:2) und daheim gegen Erzgebirge Aue (0:1) verkraftet hat. Helfen könnte die nach wie vor große Unterstützung der Fans. In Düsseldorf werden rund 2000 Union-Anhänger erwartet. «Es wird kein einfaches Spiel. Aber wir wollen so auftreten wie in Hannover in der ersten Halbzeit oder den Auswärtsspielen davor», sagte Mittelfeldspieler Dennis Daube. «Jeder will oben dran bleiben. Es war kein schönes Gefühl auf dem Platz gegen Aue.» Daube ist ein spezieller Fall, weil der Profi den Höhenflug von Union nur passiv miterlebt hat. Er verletzte sich am 9. Dezember im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (0:3) so schwer an der Schulter, dass er in keinem der neun folgenden Begegnungen ohne Niederlage auf dem Rasen stand.

Daube spielte erst wieder gegen Hannover und Aue, weil Stephan Fürstner am Knie operiert wurde. Beide Spiele gingen verloren. «Es ist frustrierend. Die Mannschaft hatte vorher eine Mega-Siegesserie. Dann steht man auf dem Platz und verliert in Hannover», erklärte Daube. «Und gegen Auge gab es eine bittere Niederlage. Ich versuche den Kopf freizukriegen und mich nicht runterziehen zu lassen.»

Spitzenreiter Hannover 96 hat am 28. Spieltag beim 2:2 in Würzburg schon wichtige Zähler liegen lassen. Die Aufstiegs-Kontrahenten VfB Stuttgart (gegen Karlsruher SC) und Eintracht Braunschweig (gegen Dynamo Dresden) spielen am Sonntag und Montag.

