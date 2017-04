Zweijähriges Kind in Fehrbellin bei Unfall getötet

Ein zweijähriges Kind ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde das Kind am Samstagmorgen von einem Radlader überrollt. Näheres nannte ein Polizeisprecher in einer ersten Reaktion nicht.

Letzte Änderung: Samstag, 8. April 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

