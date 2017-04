dpa

Gauland ruft AfD zur Einigkeit auf

Angesichts der Richtungskämpfe im AfD-Bundesvorstand hat der Brandenburger Landeschef Alexander Gauland die Partei zu Einigkeit aufgerufen. «Es ist nicht zielführend, wenn plötzlich zwischen Fundamentalopposition und Realpolitik unterschieden wird - das sind zwei Facetten von Politik», sagte Gauland am Samstag zum Auftakt des AfD-Landesparteitags in Frankfurt (Oder). Die Wähler erwarteten, dass die AfD gemeinsam gegen die anderen Parteien antrete, betonte Gauland. Er zielte damit auf Parteichefin Frauke Petry, die die AfD durch eine «realpolitische Strategie» mittelfristig koalitionsfähig machen will.

Letzte Änderung: Samstag, 8. April 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

