dpa

Feuer bricht in Wohnhaus aus: Feuerwehr rettet Bewohner

In einer Wohnung in Berlin-Schöneberg ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch wurde aus der brennenden Wohnung geholt, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort sagte. Nach ersten Erkenntnissen war er unverletzt. Die Einsatzkräfte durchsuchten das mehrgeschossige Wohnhaus am Morgen nach möglichen weiteren Bewohnern. Das Feuer brach in der dritten Etage aus noch ungeklärter Ursache aus. Die Flammen breiteten sich schnell bis in die vierte Etage und das Dachgeschoss aus. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Letzte Änderung: Samstag, 8. April 2017 11:40 Uhr

