Mit dem Frühling kommt der Müll: Pilotprojekt läuft weiter

Pizzaschachteln, Plastikgeschirr, Grillabfälle. Die Spuren der ersten warmen Tage in den Berliner Parks waren offensichtlich. Teils hat sich die Lage aber auch gebessert. Kommt die BSR verstärkt zum Zuge?

Berlin (dpa/bb) - Um die Müllberge kümmern sich die Arbeiter in Orange bislang nur testweise in ausgewählten Berliner Parks: Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist offen für eine Ausweitung ihrer Aufgaben. «Wir können uns gut vorstellen, die Reinigung weiterer Parks und Grünanlagen zu übernehmen», sagte BSR-Sprecher Sebastian Harnisch. Auch der Senat habe sein Interesse betont, die Verantwortung der BSR in dieser Hinsicht auszuweiten.