dpa

Lederer für Neustart bei Einheitsdenkmal

Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat einen völligen Neustart für das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal gefordert. «Das jahrelange Hin und Her um das Projekt hat dem Denkmal schon so geschadet, dass es Zeit ist für ein Innehalten», sagte der Linken-Politiker in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sollten das Areal vor dem Schloss freilassen, die Sache beerdigen und die Diskussion noch einmal ganz neu führen.» Der Bundestag hatte das Denkmal zur Erinnerung an die Deutsche Einheit schon 2007 beschlossen. Nach einem zwischenzeitlichen Baustopp hatten sich Union und SPD im Februar auf eine Fortsetzung des Projekts geeinigt.

Letzte Änderung: Samstag, 8. April 2017 09:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen