dpa

Unbekannte sprengen Bankautomaten

Unbekannte haben einen Bankautomaten in einer Postfiliale in Eisenhüttenstadt gesprengt. Durch die Wucht der Explosion am späten Freitagabend seien Fenster geborsten und das Gebäude beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Wie die Täter den Automaten aufsprengten und ob sie Beute machten, war zunächst unklar. Die Ermittler konnten den Tatort am Freitagabend nicht betreten, da die Statik des Gebäudes nach der Explosion erst überprüft werden musste. Aus diesem Grund war auch die Schadenshöhe zunächst nicht zu beziffern.

Letzte Änderung: Samstag, 8. April 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

