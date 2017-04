dpa

Landesparteitag der AfD: Gauland tritt als Vorsitzender ab

Die Brandenburger AfD wählt heute auf einem Landesparteitag in Frankfurt (Oder) einen neuen Landesvorsitzenden. Alexander Gauland, der die Landespartei seit Februar 2014 geführt hat, tritt nicht mehr zur Wahl an. Der 76-jährige AfD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag will im kommenden Herbst in den Bundestag wechseln. Für seine Nachfolge als Landesvorsitzender hat sein Stellvertreter Andreas Kalbitz den Hut in den Ring geworfen. Der 44-Jährige wird dem rechtsnationalen Flügel der AfD zugerechnet.

Zu dem Parteitag haben sich hochrangige AfD-Vertreter angekündigt: So wollen die Landesvorsitzenden Björn Höcke (Thüringen), André Poggenburg (Sachsen-Anhalt), Leif-Erik Holm (Mecklenburg-Vorpommern) und Petr Bystron (Bayern) Grußworte sprechen. Gegen Höcke läuft ein Parteiausschlussverfahren wegen seiner umstrittenen Kritik am Holocaust-Gedenken.

Die AfD erwarte rund 300 Mitglieder zu dem Landesparteitag, sagte Parteisprecher Daniel Friese. Neben dem Vorsitzenden soll auch der gesamte Vorstand neu bestimmt werden. Zudem sollen einige Anträge beraten werden, etwa zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und zu Satzungsfragen.

