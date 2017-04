Gut drei Jahre führte Alexander Gauland die Brandenburger AfD - und war gleichzeitig stark in der Bundespolitik präsent. Jetzt macht er Platz für einen jüngeren Nachfolger.

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Der als rechtsnational geltende Landtagsabgeordnete Andreas Kalbitz ist neuer Vorsitzender der Brandenburger AfD. Der 44-jährige Verlagskaufmann wurde bei einem Landesparteitag in Frankfurt (Oder) mit 156 Stimmen der 214 anwesenden Parteimitglieder zum Nachfolger von Alexander Gauland gewählt. Gauland war nach drei Jahren an der Parteispitze nicht mehr für den Landesvorsitz angetreten. Der 76-Jährige will im Herbst in den Bundestag einziehen.