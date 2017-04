BR Volleys als Favorit ins Halbfinale

Das Champions-League-Rückspiel in Moskau ist bei den BR Volleys natürlich schon präsent. Immerhin lockt das Final Four. Doch zuvor müssen die Berliner zum Start des nationalen Halbfinals eine völlig andere Rolle einnehmen. Manager Niroomand warnt schon mal.

Berlin (dpa) - Die große Berliner Volleyball-Gemeinde schwärmt immer noch über den jüngsten Champions-League-Coup der BR Volleys gegen die Stars von Dynamo Moskau. Doch bevor das Team von Trainer Roberto Serniotti am kommenden Mittwoch den spektakulären 3:2-Heimsieg im Rückspiel in der russischen Hauptstadt in den Einzug ins Final Four verwandeln will, geht es im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gegen die aufstrebenden United Volleys Rhein-Main los. «Das ist ein kompletter Rollentausch», erklärte Kapitän Robert Kromm vor der ersten Partie der Best-of-three-Serie heute in Berlin. «Jeder weiß, jetzt sind wir der klare Favorit.»