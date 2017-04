Kellers Vorgabe: Wieder als Kollektiv funktionieren

Die Vorgabe an Unions Spieler ist klar: Sie müssen wieder als Kollektiv funktionieren, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben, betont Trainer Keller. Seine Mannschaft werde er nach zwei Niederlagen für das Spiel in Düsseldorf nicht auseinander reißen.

Berlin (dpa) - Auch nach zwei Rückschlägen im Aufstiegsrennen sieht Jens Keller keinen Grund zu generellen personellen Korrekturen beim 1. FC Union. «Ich bin nicht bereit, die Mannschaft nach zwei nicht so guten Leistungen auseinander zu reißen», betonte der Cheftrainer des Berliner Fußball-Zweitligisten vor dem nächsten Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf. Die Eisernen sind durch die Niederlagen in Hannover und zu Hause gegen Aue von Tabellenplatz eins auf Rang vier zurückgefallen.

Mannschaft und Trainerstab haben bei einer gemeinsamen Aussprache die aktuelle Lage analysiert. «Wir haben über die Situation geredet. Die Mannschaft ist charakterlich in einem Top-Zustand. Gegen Aue meinte aber jeder, dass er das Spiel selbst entscheiden kann», berichtete Keller am Freitag. Es habe keinen Monolog des Trainers gegeben, sondern eine offene Kommunikation, unterstrichen die Beteiligten.

In Düsseldorf will sich wieder eine andere Union-Elf präsentieren. Größere Änderungen in der Startelf wird es nicht geben. «Aufgrund der englischen Woche kann es sein, dass wir das eine oder andere verändern. Das ist aber noch in der Überlegungsphase», sagte Keller.