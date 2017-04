28-Jähriger bei Messerstecherei verletzt

Bei einer Messerstecherei vor einem Club in Friedrichshain ist ein 28-Jähriger verletzt worden. Er war am frühen Freitagmorgen mit einem ihm flüchtig bekannten Mann in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Als es zu Handgreiflichkeiten kam, setzte sich der 28-Jährige auf seinen Gegner und schlug unvermittelt auf ihn ein. Daraufhin zog der andere ein Messer und stach dem Schläger in Gesäß und Oberschenkel. Der Mann musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Messerstecher entkam unerkannt.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 20:50 Uhr

Quelle: dpa

