dpa

Woidke bestürzt über mutmaßlichen Anschlag in Stockholm

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat mit großer Bestürzung auf den mutmaßlichen Anschlag in Stockholm reagiert. «Mit Entsetzen, Trauer und tiefer Anteilnahme verfolge ich die Nachrichten aus Stockholm. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Opfern und deren Familien», erklärte Woidke am Freitag. In Stockholm war am Nachmittag ein Lastwagen in eine Menge gerast, mehrere Menschen starben.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 19:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen