Haftbefehl gegen 17-Jährigen nach Überfall auf Joggerin

Nach dem brutalen Überfall auf eine Joggerin im Berliner Mauerpark ist gegen den 17 Jahre alten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf laute auf schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Beamte hatten den Jugendlichen in der Nacht zu Donnerstag festgenommen, nachdem kurz zuvor veröffentlichte Fahndungsbilder zu Hinweisen aus der Bevölkerung geführt hatten.

Der 17-Jährige soll am Abend des 19. März in dem Park im Stadtteil Prenzlauer Berg die 40-jährige Frau mit einem Ziegelstein von hinten angegriffen haben. Als die Joggerin zu Boden ging, schlug er weiter mit dem Stein auf sie ein, trat sie und erbeutete schließlich die Jacke mit dem Handy der Frau. Sie kam mit einem Kieferbruch und Brüchen an der Hand ins Krankenhaus.

Nach einem Bericht der «Berliner Zeitung» brachte die Ortungsfunktion des geraubten Smartphones die Polizei auf die Spur des Täters: Die Fahndungsbilder stammten aus der Überwachungskamera eines Handygeschäfts, an das der Tatverdächtige das Telefon für 50 Euro (Neuwert: rund 600 Euro) kurz nach dem Überfall verkauft haben soll. Wenige Tage später hatten Beamte das Telefon dort ausfindig gemacht.

