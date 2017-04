Gepäckausgabe bei Air Berlin hakt noch immer

Berlin (dpa/bb) - Die Einschränkungen für Kunden von Air Berlin am Flughafen Tegel sind noch nicht beseitigt. Nach Angaben des Dienstleisters Aeroground gab es auch am Freitag noch immer Verzögerungen bei der Gepäckausgabe und Verspätungen bei Abflügen.

«Die Situation ist weiterhin nicht zufriedenstellend», sagte Air-Berlin-Sprecher Ralf Kunkel am Freitag. «Wir haben Verspätungen in unserem ganzen Netz aufgrund der schlechten Performance des Bodenverkehrsdienstleisters in Tegel.» Mitarbeiter der Fluggesellschaft würden einspringen, um den Personalmangel des Dienstleisters auszugleichen.