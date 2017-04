dpa

Anwalt: BGH verhandelt Revision gegen Kindermörder

Der Fall des Kindermörders Silvio S. wird am 28. Juni vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig verhandelt. Sein Verteidiger Mathias Noll bestätigte am Freitag auf Anfrage entsprechende Zeitungsberichte. Der Bundesgerichtshof hat den Termin bislang nicht veröffentlicht.

Nach der Verurteilung von Silvio S. im Juli vergangenen Jahres hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Revision eingelegt. Der Täter war zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem stellte das Potsdamer Landgericht die besondere Schwere der Schuld fest. Eine Sicherungsverwahrung wurde nicht ausgesprochen.

Silvio S. hatte nach Überzeugung der Richter den sechsjährigen Elias aus Potsdam und den vierjährigen Flüchtlingsjungen Mohamed sexuell missbraucht und anschließend getötet. Damit wollte er den Missbrauch verdecken. Er hatte Elias im Juli 2015 in sein Auto gelockt. Mohamed sprach er im Oktober 2015 vor dem Berliner Flüchtlingsamt an. Ende Oktober war Silvio S. festgenommen worden. Seine Mutter hatte ihn auf Fotos einer Überwachungskamera erkannt.

