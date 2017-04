dpa

Autos angezündet: Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Ein Jugendlicher ist in Berlin-Westend von der Polizei festgenommen worden, weil er mehrere Autos und Mülltonnen angezündet haben soll. In der Nacht zu Freitag brannten gegen 3.10 Uhr auf einem Müllplatz in der Westendallee mehrere Mülltonnen, wie die Polizei mitteilte. Zwei daneben geparkte Autos fingen Feuer und brannten aus. Fast gleichzeitig gingen auch zwei Autos in der Reichsstraße in Flammen auf. Ganz in der Nähe konnten Polizisten den 16-Jährigen als mutmaßlichen Brandstifter festnehmen.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen