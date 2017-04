Sieben Jahre wegen versuchten Mordes und Brandstiftung

Ein 44-jähriger Mann, der eine Explosion in einer Pension verursacht hatte, ist am Freitag am Potsdamer Landgericht zu sieben Jahren Haft und Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft und ebenfalls Unterbringung in der Psychiatrie gefordert.

Laut Beweisaufnahme und Geständnis wollte der Mann die Pension zerstören, sagte der Vorsitzende Richter Dirk Ehlert. Motiv sei Rache wegen seiner Kündigung als Hausmeister und der verlorenen Dienstwohnung gewesen. Der Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, dass Menschen verletzt oder sogar getötet würden. Allerdings habe er laienhafte Vorstellungen von dem gehabt, was er anrichtete, sagte der Richter.

Der 44-Jährige hatte ein Benzingemisch in einen Wasserkocher gefüllt. An der Rezeption besprühte er damit eine Mitarbeiterin und hinderte sie, das Gebäude zu verlassen. Die Frau konnte durch das Fenster flüchten. Anderthalb Stunden danach kam es durch eine chemische Reaktion in dem Wasserkocher zu einer Explosion, bei der die halbe Hauswand weggerissen wurde. Insgesamt vier Personen wurden verletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen