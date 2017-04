Herthas Humor und Mahnung: «Geduld ist Schlüsselfrage»

Nur zehn Punkte hat Hertha in diesem Jahr geholt. Der direkte Europa-League-Platz gerät langsam in Gefahr. Trainer Dardai weist jeden Vergleich mit der Vergangenheit zurück: «Einsatz und Mentalität sind da.» Für das Spiel gegen Augsburg aber mahnt er Geduld an.

Berlin (dpa) - Den Humor hat Hertha BSC auch nach drei Niederlagen nacheinander noch nicht verloren. Der Berliner Fußball-Bundesligist wirbt in der Hauptstadt mit einem Plakat, auf dem es heißt: «Dinge, die es nur in Berlin gibt: Hertha-Siege.» Das Team von Trainer Pal Dardai hat die jüngsten acht Pflichtspiele in der Fremde verloren.

Auf die Heimstärke baut Hertha auch wieder am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg. «Es gibt keinen Grund, nicht selbstbewusst in die Partie zu gehen. Wir haben ein Heimspiel und sind zu Hause stark», betonte Hertha-Manager Michael Preetz. 31 von bisher 40 Punkten haben die Berliner im Olympiastadion erkämpft.

Allerdings mahnte Trainer Pal Dardai für die Partie gegen den FCA ausdrücklich Geduld an: «Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wenn es nötig ist, müssen wir das Siegtor eben erst in der 90. Minute schießen.» Gegen den Tabellen-16. erwartet der Ungar ein körperbetontes Spiel: «Die werden diszipliniert auftreten und kontern. Geduld ist die Schlüsselfrage in diesem Spiel.»

Nur zehn Punkte hat Hertha in diesem Jahr insgesamt geholt, was die Diskussionen um die schon traditionell schwachen Rückrunden der Alten Dame neu entfacht. Dardai will sich daran nicht beteiligen: «Wir haben dreimal verloren. Aber Einsatz, Mentalität und Idee waren da. Man muss es akzeptieren, es gibt solche Phasen», sagte der Hertha-Trainer.

«Was schlimm ist, immer wieder werden Parallelen gezogen zum letzten Jahr, zum vorletzten Jahr, zu 100 Jahren.» Das wäre auch eine psychische Belastung für sein Team. «Deshalb wäre es schön, jetzt zu gewinnen. Da wärst du immer noch Sechster und es kommen nicht die ständigen Fragen», betonte Dardai.

Die Personalsituation könnte sich etwas entspannen. So haben die zuletzt fehlenden John Anthony Brooks und Marvin Plattenhardt wieder mit der Mannschaft trainiert. Dardai möchte allerdings erst nach dem Abschlusstraining am Samstag über ihre Einsätze entscheiden. «Danach werden wir schlauer sein», sagte der Ungar am Freitag.

Fraglich ist, ob Innenverteidiger Sebastian Langkamp zur Verfügung steht. Nachdem sich der Innenverteidiger beim jüngsten 0:1 in Mönchengladbach einen Pferdekuss im Oberschenkel zugezogen hatte, absolvierte er nur Lauftraining. Weiter fehlen werden die Langzeit-Verletzten Mitchell Weiser, Ondrej Duda, Fabian Lustenberger, Julian Schieber und Sinan Kurt.

