Kloster Chorin zeigt neue Dauerausstellung

Im Brandenburger Kloster Chorin (Barnim) wird erstmals mit einer Dauerausstellung an die wechselhafte Geschichte des Anwesens erinnert. Auf rund 600 Quadratmetern werden seit Freitag die restaurierten Räumlichkeiten in den Blick gerückt. Auch die Wiederentdeckung der Anlage vor 200 Jahren durch den Baumeister Karl-Friedrich Schinkel (1781-1841) und die dann in Angriff genommene Sanierung werden thematisiert. Mit der Schau werde Chorin für die gesamte Region noch attraktiver, betonte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). «Dabei bleibt es wie zuvor ein Ort der Stille und der Ruhe», sagte sie.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 14:00 Uhr

