Datenschutzbeauftragte beklagt viele Verstöße in Berlin

Behörden, Unternehmen, Schulen: Beim Datenschutz tun sich viele manchmal schwer. Der neue Bericht der Berliner Beauftragten zeigt, wie vielschichtig das Thema sein kann.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk beklagt eine Vielzahl von Problemen mit dem Datenschutz in der Hauptstadt. Betroffen sind Behörden, Unternehmen, Schulen oder Krankenhäuser gleichermaßen, wie aus ihrem am Freitag vorgelegten Jahresbericht 2016 hervorgeht. Dieser enthält 96 Fälle, in denen sich Bürger beschwerten oder die Datenschutzbeauftragte von Amts wegen tätig wurde.

SCHUTZ VON GESUNDHEITSDATEN IN DER VERWALTUNG: Hier sieht Smoltczyk «starken Verbesserungsbedarf». «Es fehlen Regelungen für den Datenfluss zwischen den Behörden.» Zum Beispiel hätten IT-Beschäftigte Zugang zu sensiblen Daten - etwa über Krankheitsbilder oder meldepflichtige Erkrankungen. Das sei aber nicht erlaubt, weil diese Personen nicht der Schweigepflicht unterliegen. «Auch der technische Schutz lässt oft zu wünschen übrig», so Smoltczyk. Das Krebsregister Berlin-Brandenburg sei ohne sichere IT-Infrastruktur eröffnet worden.

SCHUTZ VON GESUNDHEITSDATEN IN KRANKENHÄUSERN: Viele Kliniken wie die Charité lagerten Dienstleistungen in Tochtergesellschaften aus. «Dabei ist die Verarbeitung von medizinischen Daten aus Patientenakten problematisch. Die Übermittlung an Dritte, die nicht der Schweigepflicht unterliegen, ist unzulässig», heißt es im Bericht. Das betrifft etwa die Archivierung von Patientenakten.

STILLE SMS: Der Einsatz dieses Ermittlungsinstruments von Polizei und Staatsanwaltschaft habe bisher nicht den Regelungen des Datenschutzes entsprochen, beklagte Smoltczyk. Stichproben hätten gezeigt, dass die Polizei die Maßnahme, bei der Verdächtige unbemerkt geortet werden, nicht ausreichend dokumentiere und auf unklarer Rechtsgrundlage anwende. Die Ermittler hätten hier Besserung gelobt.

VIDEOÜBERWACHUNG: Die Deutsche Bahn will mehr Kameras, um Anschläge zu verhindern. Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof stellten die Datenschützer jedoch Verstöße fest. Danach wurden die ursprünglich 215 Kameras auf 82 reduziert. Die abgebauten Geräte hätten zum Beispiel Restaurantbereiche oder Aufenthaltsbereiche von Mitarbeitern erfasst, so Smoltczyk. «Auch durch die verbliebenen Kameras ist der Schutz der Bahnanlagen ausreichend gewährleistet.»

WHATSAPP AN SCHULEN: Wenn Lehrer für Schüler WhatsApp-Gruppen etwa für Hausaufgaben oder zu schulischen Veranstaltungen bildeten, sei das rechtswidrig, sagte Smoltczyk. Der US-Dienst sei unsicher und entspreche nicht europäischen Datenschutzstandards. Voraussetzung für eine Teilnahme an WhatsApp-Gruppen sei die Einwilligung der Betroffenen. «Das setzt aber die Kenntnis aller Gefahren voraus und die Freiheit, auch nein sagen zu können.» Dies sei im konkreten Zusammenhang aber nicht gegeben. Die Beauftragte empfiehlt andere Messenger-Dienste.

POLIZEI/VERFASSUNGSSCHUTZ: «Die Übermittlung von Gefährdungsbewertungen und Verlaufsberichten von der Polizei an den Verfassungsschutz zu Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen für nachrichtendienstliche Zwecke war in drei Fällen rechtswidrig», heißt es im Bericht. «Das soll künftig durch neue organisatorische Maßnahmen bei der Polizei verhindert werden.»

SCHULÄMTER: Die unverschlüsselte Datenübermittlung per E-Mail zwischen Schulen und Schulämtern sei «seit Jahren ein Problem, das trotz unserer Hinweise, Nachfragen und Aufforderungen nicht behoben ist», beklagt Smoltczyk. «Das halten offenbar weder die Bezirksämter noch die für Bildung zuständige Senatsverwaltung für geboten.» So würden sensible Informationen etwa zu Förderprognosen von Schülern und sonderpädagogischem Förderbedarf nicht ausreichend geschützt. Hauptproblem seien die Schulämter, die nicht über die Technik zum verschlüsselten Datenaustausch verfügten.

INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ: Smoltczyk beklagt, dass etliche Behörden der gesetzlichen Pflicht, Bürgern Akteneinsicht zu gewähren, nicht in gebotener Weise nachkämen. So habe das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten mit mehrfachen falschen Begründungen einen Bürger vier Jahre hingehalten. «Das ist unhaltbar.» In Behörden sei hier ein Umdenkungsprozess nötig.

