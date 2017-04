Kings-Kooperation soll sich für Eisbären auszahlen

Seit Februar stehen die Eisbären Berlin unter Kontrolle des NHL-Teams LA Kings. Für die kommende Spielzeit verspricht sich der deutsche Rekordmeister einiges von dieser Zusammenarbeit.

Berlin (dpa/bb) - Selbst unter der Sonne Kaliforniens gibt es nun Anhänger der Eisbären Berlin. Zumindest die Mitarbeiter der Los Angeles Kings hätten in den Playoffs mit dem DEL-Rekordmeister kräftig mitgefiebert, berichtete Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee am Freitag über Telefonate mit Eishockey-Legende und Kings-Geschäftsführer Luc Robitaille. «Sie haben nur etwas geschimpft, dass das ganze Büro unser Spiel geschaut und nicht gearbeitet hat», sagte Lee mit einem Schmunzeln. «Wir haben viele Fans in LA gewonnen.»

Vor der Saison-Abschlussfeier mit den heimischen Anhängern am Sonntag nach dem DEL-Halbfinal-Aus gegen den EHC Red Bull München gaben die Berliner Einblick in Details der künftigen Zusammenarbeit mit dem Team aus der NHL. Auf einen genauen monetären Vorteil für das Budget wollte sich Lee zwar nicht festlegen, aber bei Neuverpflichtungen ist die Kooperation keinesfalls hinderlich. «Die Spieler wissen, dass die LA Kings ein Auge auf uns haben», berichtete der 61-Jährige.

Die Planung eines breit aufgestellten Kaders wird entscheidend bis zur kommenden Spielzeit. In der enttäuschenden Hauptrunde dieser Saison, nach der die Berliner in die Playoffs beinahe verpassten, wurde das Team von Trainer Uwe Krupp häufig durch Verletzungspech gebremst. Auch hier verspricht sich Lee Besserungen durch die Zusammenarbeit mit den Kings. So kamen Noebels und Jonas Müller nach Behandlung in Übersee deutlich schneller als erwartet zurück. «Wir müssen härter daran arbeiten, dass die Zeit von der Verletzung bis zum ersten Spiel kürzer wird», forderte Geschäftsführer Lee.