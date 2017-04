dpa

Eisbären verlängern mit Nationalstürmer Noebels

Die Eisbären Berlin gehen mit Nationalstürmer Marcel Noebels in die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 25-Jährige hat einen langfristigen Vertrag beim Rekordmeister unterschrieben, bestätigte der Hauptstadtclub am Freitag. «Wir sind sehr glücklich darüber, dass er sich entschieden hat, bei uns zu bleiben», sagte Stefan Ustorf, sportlicher Leiter der Eisbären. «Er ist ein Spieler, der durch seine Qualität, sein Alter und seinen Charakter hoffentlich sehr wichtig in der Zukunft werden wird.»

Noebels sei wie Teamkollege Frank Hördler von Bundestrainer Marco Sturm kontaktiert worden, sagte Ustorf. Beide seien fit und würden vor der Weltmeisterschaft demnächst zur deutschen Nationalmannschaft stoßen.

Nach dem Playoff-Halbfinalaus gegen den EHC München betonte Trainer Uwe Krupp erneut, dass er seine Zukunft weiter in Berlin sieht: «Ich habe einen Vertrag für nächste Saison.»

Spencer Machacek, Bruno Gervais, Alex Roach und Julian Talbot werden die Berliner hingegen verlassen. Ob Nationalspieler Laurin Braun, Louis-Marc Aubry und Petri Vehanen bei den Eisbären bleiben, ist noch offen. Der Verein würde das Trio gerne halten. Auch Charles Linglet könnte in der kommenden Saison weiter für die Berliner spielen.

