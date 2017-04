Seniorin und Ehefrau getötet: Anklage wegen Mordes

Er soll seine Ehefrau und eine Seniorin umgebracht haben: Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen einen 51-Jährigen Anklage wegen Mordes in zwei Fällen erhoben. Das teilte die Justizbehörde am Freitag mit. Der Mann soll am 21. November 2016 bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Treptow-Köpenick die 66-jährige Bewohnerin erstochen haben, als sie ihn überraschte. Im Zuge der Ermittlungen danach habe sich der Verdacht ergeben, dass der 51-Jährige zudem im Jahr 2013 seine Frau umgebracht habe, hieß es weiter.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen