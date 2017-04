ALBA gegen Tübingen unter Druck: Selbstvertrauen gesucht

ALBA Berlin steht beim Heimspiel in der Basketball Bundesliga gegen die Walter Tigers Tübingen mächtig unter Druck. «Wir müssen gewinnen und für das Selbstbewusstsein wäre ein deutlicher Sieg sicherlich auch nicht schlecht», sagt Guard Ismet Akpinar vor der Partie am Samstag.

Das Vertrauen der Berliner in die eigenen Fähigkeiten hat nach nur zwei Siegen aus den vergangenen acht Ligaspielen stark gelitten. Als Sechstplatzierter ist der Heimvorteil zum Playoff-Auftakt in weite Ferne gerückt, ALBA muss sogar um die Teilnahme an der K.o.-Runde bangen. Einen Ausrutscher kann sich das Team von Trainer Ahmet Caki nicht erlauben. Besonders die Verteidigung schwächelte zuletzt. «Wir sind nun mal kein Team, was alles mit der Offensive löst. Wir müssen auch eine gute Defensive spielen», fordert Coach Caki.