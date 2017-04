dpa

Füße verraten Einbrecher in Tempelhof-Schöneberg

Einem Einbrecher in Tempelhof-Schöneberg sind seine Füße zum Verhängnis geworden. Ein Zeuge sah am frühen Freitagmorgen, wie diese aus einem Oberlicht eines Burger-Lokals herausragten und dann in dem Laden verschwanden, wie die Polizei mitteilte. Er alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den 36-jährigen Einbrecher noch am Tatort festnehmen.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen