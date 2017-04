Verbot von Ferienwohnungen vor Gericht: Grüne optimistisch

Angesichts knapper Wohnungen in Berlin wollte der Senat die Flut der Ferienwohnungen einschränken. Ob das Gesetz rechtlich einwandfrei ist, bezweifelte nun ein Gericht. Die Regierungsparteien geben sich aber zunächst zuversichtlich.

Berlin (dpa/bb) - Trotz eines kritischen Gerichtsurteils zum Verbot von Ferienwohnungen in Berlin wollen die regierenden Grünen das beanstandete Gesetz erstmal weiter anwenden. Das sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus, Katrin Schmidberger, am Freitag dem RBB-Inforadio. «Das Gesetz gilt weiterhin. Es geht gerade nur noch um die Fälle, wo fraglich ist, ob eine Rückwirkung in Ordnung ist oder nicht.»