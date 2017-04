dpa

Bettina Jahnke wird neue Intendantin am Hans Otto Theater

Bettina Jahnke soll neue Intendantin des Potsdamer Hans Otto Theaters werden. Die Findungskommission habe sich für die Intendantin des Rheinischen Landestheaters in Neuss (Nordrhein-Westfalen) entschieden, teilte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) am Freitag mit. Jahnke soll die Potsdamer Bühne von August 2018 an leiten. Die 53-Jährige übernimmt die künstlerische Leitung von Tobias Wellemeyer, der das Theater im Juli 2018 nach neun Jahren verlässt. Für den Intendanten-Posten hatte es 11 Gruppen- und 69 Einzelbewerbungen gegeben.

