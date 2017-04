dpa

Frau fällt aus Fenster und stirbt

In Berlin-Wedding ist eine Frau aus einem Fenster gefallen und gestorben. Sie wurde am Freitagmorgen zunächst schwer verletzt auf dem Gehweg der Badstraße gefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie starb noch vor Ort. Es sei unklar, ob die Frau gestürzt oder gesprungen ist oder ob möglicherweise eine dritte Person involviert war, hieß es. Die Ermittlungen dauern an. Die Badstraße war für etwa eine Stunde bis 9.00 Uhr gesperrt. Nähere Details zur Identität der Frau gab es zunächst noch nicht.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 10:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen