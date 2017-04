dpa

Festnahme nach Fenstersturz einer Frau im Wedding

Nach dem tödlichen Sturz einer Frau aus einem Fenster in Berlin-Wedding hat es eine Festnahme gegeben. Die Ermittlungen gingen aber noch immer in alle Richtungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau war am Freitagmorgen zunächst schwer verletzt auf dem Gehweg der Badstraße gefunden worden. Sie starb dann noch vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zur Identität der Frau und der verhafteten Person machte die Polizei zunächst nicht. Die Badstraße war für etwa eine Stunde gesperrt.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

