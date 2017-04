13-Jähriger Radfahrer von Auto erfasst und am Kopf verletzt

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Hellersdorf am Kopf verletzt. Der Jugendliche wollte am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad die mehrspurige Stendaler Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Auf den vorderen Spuren stockte der Verkehr und der Jugendliche schlängelte sich hindurch.

Auf der Linksabbiegerspur jedoch fuhren die Autos schneller. Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit fuhr der Jugendliche auf der Spur vor einen Wagen und wurde von diesem erfasst. Dabei prallte er auf die Windschutzscheibe und erlitt Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

