dpa

Autos und Müllcontainer in Berlin angezündet

In Berlin sind mehrere Fahrzeuge und Müllcontainer angezündet worden. Am frühen Freitagmorgen brannten in Lichtenberg ein Kleintransporter und in Westend zwei Autos und mehrere Container, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Fahrzeuge und Container wurden mittlerweile gelöscht. Die Polizei ermittelt.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 07:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen