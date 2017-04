dpa

Tipps für gelungenes Osterfeuer

Mit «Zehn Goldenen Regeln» will das Brandenburger Umweltministerium für ein erfolgreiches Osterfeuer in diesem Jahr sorgen. Zuerst sollte die Erlaubnis für das traditionelle Feuer rechtzeitig beantragt werden, hieß es. Die Ordnungsbehörde müsse den Ort vorher absegnen, der sich in ausreichendem Abstand zu Gebäuden befinden sollte.

Kleine Tiere suchten oft Schutz in den Holzstapeln, so das Ministerium. Vor dem Entzünden des Feuers müsse geprüft werden, ob sich Tiere versteckt haben. Auch sollte nur naturbelassenes und trockenes Holz verwendet werden. Zum Anzünden eigneten sich Grillanzünder, auf keinen Fall aber Spiritus. Löschmittel sollten immer bereit stehen. Das Feuer müsse auch bis zum Erlöschen der Glut beobachtet werden.

Das Osterfeuer symbolisiert für Christen die Freude über die Auferstehung Jesu, das «Licht der Welt». Es gibt aber auch eine heidnische Bedeutung: Die Flammen vertreiben den Winter.

