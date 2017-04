Gartenfestival mit Seilbahn: IGA wird vor Ostern eröffnet

Berlin hat eine neue Attraktion in luftiger Höhe: Zur Eröffnung der Internationalen Garten Ausstellung (IGA) am nächsten Donnerstag schwebt erstmals seit 60 Jahren wieder eine Seilbahn über die Stadt. Die 1,5 Kilometer lange Kabinenbahn verbindet die östlichen Stadtteile Hellersdorf und Marzahn und gibt den Blick auf das rund 100 Hektar große Gartenschaugelände frei.

Binnen zweieinhalb Jahren ist rund um den ehemaligen Schutthügel Kienberg unter dem Motto «Ein Mehr aus Farben» eine Park- und Gartenlandschaft entstanden, die auch für den Städtebau Akzente setzen will. Viele Bauwerke, inklusive der markanten Aussichtsplattform in Form einer Wolke, sollen bestehen bleiben. Auch die Seilbahn, die von ihren Südtiroler Erbauern gesponsert wird, soll nach dem Ende der IGA weiterfahren. «Wir haben die Hoffnung, dass sie bei guter Nutzung Teil des öffentlichen Nahverkehrs wird», sagte Dagmar Pohle, Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf am Freitag.